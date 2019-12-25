В Гватемале более 50 человек стали жертвами шторма "Эта"

Алехандро Джамматтеи рассказал о разрушениях, вызванных стихией.

В Гватемале более 50 человек стали жертвами тропического шторма "Эта". Об этом вечером 5 ноября сообщил президент страны Алехандро Джамматтеи. Трансляция выступления политика велась в его Twitter-аккаунте. По словам главы государства, люди погибли из-за наводнений и оползней, вызванных опасным атмосферным явлением.

Утром речь шла о четырех погибших, теперь их уже более 50 Алехандро Джамматтеи, президент Гватемалы

На данный момент в нескольких департаментах по стране объявлен режим стихийного бедствия. В список попали Альта-Верапас, Исабаль, Киче, Петен, Сакапа, Санта-Роса, Чикимула, Хутиапа и Эль-Прогресо. К ликвидации последствий шторма и для помощи местному населению привлечены вооруженные силы. Известно, что стихия повредила сотни зданий и дороги.

Синоптики заявили, что сейчас шторм ослаб до депрессии. В пятницу "Эта" вернется в Карибское море. После этого ветер будет направлен к Кубе.

Reuters: не менее пяти человек стали жертвами тропического шторма "Эта".

Фото: YouTube/Bloomberg QuickTake: Now, VOA News