Тропический шторм ослаб до депрессии.

Reuters: не менее пяти человек стали жертвами тропического шторма "Эта" в Центральной Америке. В СМИ уточнили, что из-за стихии в затруднительном положении оказались десятки моряков, находящихся в Атлантическом океане. Однако к среде шторм ослаб до депрессии. Он успел повредить дома, дороги и мосты в Никарагуа и Гондурасе.

Представители Национального центра США по наблюдению за ураганами рассказали, что скорость ветра в пределах шторма упала до 15,2 метров в секунду. При этом эпицентр атмосферного явления находится в 185 километрах в южно-восточном направлении от города Ла-Сейба. Стихия движется в северо-западном направлении с общей скоростью в 11 километров в час. Жителям региона стоит ожидать мощные ливни и наводнения.

Напомним, что днем 4 ноября Коста-Рика рассказала об эвакуации 773 человек из-за наступления "Эты". Ливни нанесли значительный ущерб инфраструктуре страны. Шторм спровоцировал 69 оползней, разрушение автодорог в нескольких населенных пунктах.

