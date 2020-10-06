Дожди и ветер накроют Мексику, Кубу и Каймановы острова.

Шторм "Дельта" в Атлантическом океане усилился до урагана. Об этом рассказали сотрудники Национального центра США по наблюдению за ураганами. Напомним, что штаб-квартира организации расположена в городе Майами штата Флорида.

Специалисты уточнили, что скорость ветра внутри атмосферного явления достигает 33,5 метра в секунду. Циклон движется в северо-западном направлении. Его скорость достигает 13 километров в час. Сейчас атмосферное явление находится в 16 километрах от ямайского города Негрил.

Эксперты ожидают, что ураган принесет сильные порывы ветра и ливни к югу-востоку Мексики, западу Кубы, а также Каймановы острова ближе к ночи с 6 на 7 октября.

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