Видео: грузинка спела великолепное сопрано во время родов

Своим пением женщина покорила сердца многих пользователей интернета.

В сети появилось видео, на котором роженица и ее муж исполняют знаменитую неаполитанскую песню "O sole mio". Пользователей интернета восхитило великолепное сопрано женщины. Ролик под названием "14 августа, рождение Луки Чаргазия" опубликовал в Facebook Родильный дом №2 города Кутаиси.

Вместо того чтобы кричать, роженица решила спеть. На кадрах видно, что ей помогает супруг. Стоит отметить, что у него тоже хороший голос. В самом конце женщине становится очень больно и она прекращает петь.

Ранее мы писали, что 11-летний россиянин покорил сердца жюри британского "Голоса".

Видео: Facebook / ახალი N2 სამშობიარო სახლი