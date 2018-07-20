Видео: 11-летний россиянин покорил сердца жюри британского "Голоса"

На слепом прослушивании к юному артисту развернулись все наставники шоу.

В сети появилось видео с выступления 11-летнего москвича Ярослава Якубчука на британском шоу "Голос". На слепом прослушивании мальчик спел композицию Nessun dorma ("Пусть никто не спит"). Все наставники передачи — певец will.i.am, актриса Пикси Лотт и музыкант Дэнни Джонс — развернули свои кресла в сторону сцены.

Позже Якубчук рассказал, что участвовал в российском "Голосе", однако не смог пройти даже слепое прослушивание. Выступление мальчика даже не показали на Первом канале. Музыкальный интервал россиянина — 4,5 октавы.

В среду, 18 июля Ярослав одержал свою очередную победу и перешел в полуфинал конкурса. Он состоится в пятницу, 20 июля.

Ранее мы писали, что в шоу "Голос" теперь можно будет участвовать людям преклонного возраста.

Видео: YouTube / The Voice Kids UK