В Грузии зафиксировано рекордное снижение турпотока

Два аэропорта регулярно снижают количество принятых пассажиров из-за запрета перелетов с Россией.

В Грузии зафиксирован рекордно низкий показатель туризма. Больше всего пассажиропоток снизился в аэропортах Тбилиси и Батуми. Там стали принимать соответственно на 17 и 12 процентов клиентов меньше, чем в 2018 году. Показатели снизились впервые за последние десять лет. Такие сведения предоставила заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia Тея Закарадзе.

Данные о снижении взяты за сентябрь. В августе пассажиропоток сократился еще на 20 и 14 процентов, в июле - по 14 процентам в обоих аэропортах. Исключением из правил стала воздушная гавань города Кутаиси. Там продолжает наблюдаться рост клиентов. До отмены авиасообщения с Россией там осуществлялись лишь два рейса в неделю. Остальные же аэропорты принимали на себя всю нагрузку.

Спикер надеется. что взаимоотношения между странами удастся нормализовать и к 2020 году ситуация с перелетами решится в положительную сторону.

Напомним, что обострение конфликта началось в июле 2019 года. Тогда в Грузии вспыхнули массовые акции протеста.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером, работающим по схеме "свой-чужой".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

