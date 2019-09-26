Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером, работающим по схеме "свой-чужой"

Политик высказался по поводу системы функционирования ЕС.

Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером. Таким образом политик прокомментировал возможное санкционное давление со стороны ЕС. Слова спикера приводит издание "Коммерсант", которому он и давал интервью.

Глава МИД заявил, что Европа продолжает играть в схему "с нами или против нас". Логика "свой-чужой" была характерная для государств еще до ситуации с Крымом и кризисом на Украине. Попытки наладить равноправный диалог с Евросоюзом остались безрезультатными. Лавров вспомнил, что в Брюсселе главе Украины предложили выбор: быть на стороне России или присоединиться к ЕС.

Дипломат также недоволен реализацией программы "Восточное партнерство". По его словам, России предложили лишь функцию наблюдателя и частичное сотрудничество.

Ничего внятного нам ответить не смогли. Сказали, что мы будем участвовать в каких-то отдельных проектах, предложили вступить в качестве наблюдателя. Это к вопросу о равноправии и сотрудничестве, которое будет опираться на баланс интересов комментирует специалист

Напомним, что к "Восточному партнерству" присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Проект позволяет странам развивать и интегрировать отношения с Евросоюзом.

C 12 сентября в ЕС продлили индивидуальные антироссийские санкции.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский рассказал подробности разговора с Лавровым.

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