Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером, работающим по схеме "свой-чужой"

Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером. Таким образом политик прокомментировал возможное санкционное давление со стороны ЕС. Слова спикера приводит издание "Коммерсант", которому он и давал интервью.
Глава МИД заявил, что Европа продолжает играть в схему "с нами или против нас". Логика "свой-чужой" была характерная для государств еще до ситуации с Крымом и кризисом на Украине. Попытки наладить равноправный диалог с Евросоюзом остались безрезультатными. Лавров вспомнил, что в Брюсселе главе Украины предложили выбор: быть на стороне России или присоединиться к ЕС.
Дипломат также недоволен реализацией программы "Восточное партнерство". По его словам, России предложили лишь функцию наблюдателя и частичное сотрудничество.
Ничего внятного нам ответить не смогли. Сказали, что мы будем участвовать в каких-то отдельных проектах, предложили вступить в качестве наблюдателя. Это к вопросу о равноправии и сотрудничестве, которое будет опираться на баланс интересов
комментирует специалист
Напомним, что к "Восточному партнерству" присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Проект позволяет странам развивать и интегрировать отношения с Евросоюзом.
C 12 сентября в ЕС продлили индивидуальные антироссийские санкции.
Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский рассказал подробности разговора с Лавровым.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )