Мака Бочоришвили напомнила, что страна не отказалась от пути евроинтеграции.

Европейский союз продолжает свои попытки по смене демократически избранных властей в Грузии. Соответствующее заявление местным журналистам в ходе пресс-конференции в Тбилисси сделала министр по иностранным делам Мака Бочоришвили. Иностранная чиновница уведомила общественность о том, что "бюрократия коллективного Брюсселя" не разговаривает с официальными представителями грузинского правительства. По словам дипломата, такая стратегия ЕС может быть инструментом для того, чтобы реализовать госпереворот в стране. Однако кабинет министров не намерен поддаваться шантажу и манипляциям. Глава МИД Грузии добавила, что европейская интеграция отвечает национальным интересам страны. Однако на призвала международных партнеров добиться достижения этой цели путем диалога.

Если Брюссель продолжит игнорировать демократически избранные власти Грузии, процессу интеграции будет нанесен вред. Мака Бочоришвили, глава МИД Грузии

Саломе Зурабишвили закидали яйцами в Тбилиси.

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