В Грузии предложили запустить бесплатные автобусы для россиян из Баку и Еревана

Инициативу рассмотрят Министерство экономики и МИД Грузии.

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для россиян. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

Основная тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах в Баку, Ереване и Трабзоне были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию. Шалва Алавердашвили

Инициативу рассмотрят Министерство экономики и МИД Грузии.

Владимир Путин запретил с 8 июля российским авиакомпаниям летать в Грузию из-за политической ситуации в стране.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации туристам, которые собирались в Грузию.

Видео: YouTube/ Giorgi Shermazanashvili