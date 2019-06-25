В Грузии предложили запустить бесплатные автобусы для россиян из Баку и Еревана

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для россиян. Об этом он заявил в эфире Первого канала.
Основная тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах в Баку, Ереване и Трабзоне были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию.
Шалва Алавердашвили
Инициативу рассмотрят Министерство экономики и МИД Грузии.
Владимир Путин запретил с 8 июля российским авиакомпаниям летать в Грузию из-за политической ситуации в стране.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации туристам, которые собирались в Грузию.
Видео: YouTube/ Giorgi Shermazanashvili
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