Те, кто купил путёвки на поездку после 8 июля, получат возврат средств.

Роспотребнадзор дал рекомендации туристам, которые собирались в Грузию. В данный момент, все путешественники могут получить консультацию по горячей линии ведомства.

По словам экспертов, за авиабилеты с датой отправления с 21 июня и позже туристам должны вернуть полную стоимость тура. Для этого путешественнику необходимо обратиться к своему турагенту.

Для туристов, которые собрались в Грузию самостоятельно, авиаперевозчики обязаны вернуть полностью деньги за билеты с датой вылета после 8 июля.

Напомним, что в понедельник, 24 июня, стало известно, какие убытки понесет Грузия, если турпоток из России прекратится полностью. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили. По словам экспертов, самый большой ущерб понесет черноморское побережье Аджарии на западе Грузии.

Ранее мы сообщали о том, что что Путин запретил авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Закон вступает в силу 8 июля.

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