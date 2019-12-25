В Грузии отменили комендантский час и обязательное ношение масок на улице

Ираклий Гарибашвили сообщил об отмене части антиковидных мер.

В Грузии отменили комендантский час и обязательное ношение медицинских масок на улице. Об этом журналистам сообщил глава местного правительства Ираклий Гарибашвили во время брифинга. Чиновник напомнил прессе о том, что ограничения в стране действовали с ноября 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции.

Больше не будет обязательным ношение медицинских масок на воздухе - лишь в транспорте и закрытых помещениях. Также с 1 июля будет упразднено ограничение на ночное передвижение. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

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