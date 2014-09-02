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НАТО: речь о предоставлении Киеву и Тбилиси плана вступления не идет

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Йенс Столтенберг напомнил, что решение о принятии в альянс стран принимает не Россия.

В НАТО заявили, что речи о предоставлении сейчас Киеву и Тбилиси плана вступления не идет. Такое заявление журналистам из вашингтонской группы во время онлайн-брифинга сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По словам эксперта, сейчас военный альянс не рассматривает вариант предоставления Украине и Грузии плана по приему в свои ряды. 

В центре основного внимания сейчас находится реформа. Реальность заключается в том, … отвечают ли они стандартам НАТО. Поэтому мы так поддерживаем усилия по реформированию и продолжению модернизации институтов обороны и безопасности. 

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Специалист заметил, что Россия выступает категорически против присоединения Грузии и Украины к НАТО, так как эти процессы повлекут за собой рост военной угрозы для национальной безопасности. По словам Столтенберга, позиция РФ не может быть решающим фактором по принятию или отказу в этом странам. В НАТО напомнили, что решение будут принимать лидеры 30 стран-участниц альянса.

В НАТО намерены постоянно изучать вопрос о наращивании сил в Черноморье и Балтии.

Видео: Youtube/The German Marshall Fund of the United States

Теги: грузия, йенс столтенберг, нато
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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