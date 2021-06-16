Йенс Столтенберг рассказал об отношениях альянса с РФ.

В НАТО намерены постоянно изучать вопрос о наращивании сил в Черноморье и Балтии. Об этом журналистам из вашингтонской группы военных обозревателей сообщил на онлайн-брифинге генеральный секретарь Североатлантического альянса. Йенс Столтенберг ответил на вопрос одного из представителей СМИ о том, будет ли альянс наращивать силы в акваториях обозначенных морей.

Мы будем постоянно оценивать, имеется ли необходимость увеличить наше присутствие как в Прибалтике, так и в регионе Черного моря. Но это лишь часть картины, часть ответа на модель агрессивного поведения России, которую мы видим, особенно с 2014 года. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт напомнил, что стратегией НАТО предусмотрено применять "двойственный подход" в отношениях с Москвой. Этот принцип обусловлен тем фактором, что Россия является соседом военного альянса, с которым следует вести диалог.

Генсек НАТО призвал к контролю за новыми видами оружия, включая гиперзвуковое и автономное.

Видео: Youtube/The German Marshall Fund of the United States