В Грузии отказались обслуживать туристов на русском языке

Две семьи из Когалыма отправились до турецких курортов на автомобилях, однако в Грузии они столкнулись с враждебным приемом. Россияне пожаловались на сервис в забронированном отеле в Тбилиси, сообщил портал muksun.fm.
По словам туристов, сотрудники гостиницы не скрывали свою неприязнь в общении с ними. Несмотря на наличие подтвержденной брони, персонал отказывался разговаривать на русском языке, используя ломаный английский.
Кроме того, гостям отказали в парковочном месте, когда стоянка отеля была пустой. Путешественников удивило, что, несмотря на одобренную бронь в гостинице, к русским здесь относятся с явной грубостью.
По предварительным подсчетам, такая поездка в Турцию для семьи из четырех человек обошлась примерно на 200 тысяч рублей дешевле, чем обычный тур.
Ранее мы сообщали, что женщину отказались обслуживать в одной из пекарен Петербурга из-за грудного вскармливания.
Фото: Magnific
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