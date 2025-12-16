В Грузии отказались обслуживать туристов на русском языке

Семью из Югры в Грузии встретили отказом говорить по-русски.

Две семьи из Когалыма отправились до турецких курортов на автомобилях, однако в Грузии они столкнулись с враждебным приемом. Россияне пожаловались на сервис в забронированном отеле в Тбилиси, сообщил портал muksun.fm.

По словам туристов, сотрудники гостиницы не скрывали свою неприязнь в общении с ними. Несмотря на наличие подтвержденной брони, персонал отказывался разговаривать на русском языке, используя ломаный английский.

Кроме того, гостям отказали в парковочном месте, когда стоянка отеля была пустой. Путешественников удивило, что, несмотря на одобренную бронь в гостинице, к русским здесь относятся с явной грубостью.

По предварительным подсчетам, такая поездка в Турцию для семьи из четырех человек обошлась примерно на 200 тысяч рублей дешевле, чем обычный тур.

Ранее мы сообщали, что женщину отказались обслуживать в одной из пекарен Петербурга из-за грудного вскармливания.

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