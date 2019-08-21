Петербурженке запретили посещать пекарню из-за грудного вскармливания

Женщине предлагают обслуживание на вынос.

В среду, 23 сентября, стало известно, что петербурженку отказались обслуживать в одной из пекарен города из-за грудного вскармливания. Об этом сообщило издание "АБН".

Девушка по имени Анна пришла в пекарню, когда ее ребенок заплакал. Тогда посетительница решила покормить его грудью. Анна уверяет, что в помещении никого не было, а интимные места были прикрыты одеждой. Однако это действие вызвало недопонимание со стороны персонала и последующую ссору. В следующий визит Анна узнала, что отныне ей запрещено находиться на территории пекарни, а обслуживание будет проходить на вынос.

История вызвала резонанс в сети: в целом общество не против грудного вскармливания. По информации издания, в пекарне видят ситуацию иначе: ссора произошла из-за того, что гостья якобы потребовала порезать хлеб, чего официантка делать не должна.

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