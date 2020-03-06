Чтобы обезопасить ребенка от аллергии, его нужно "сталкивать" с окружающим миром.

Грудное вскармливание снижает риск развития у детей аллергии и астмы. Об этом заявил американский ученый в научном издании Acta Paediatrica. Анализ провела Галя Бигмэн из Мэрилендского Университета Мэриленда в Балтиморе.

По результатам исследования аллерголога, человеческое молоко снижает угрозу возникновения нарушений в работе иммунных клеток в органах дыхания. Наука полагает, что аллергия возникает из-за недостаточного контакта с объектами окружающей среды. Человек живет в слишком "чистой" среде, что мешает иммунитету учиться различать опасных и безвредных для организма микробов. Исследователи советуют отправлять детей на лето в деревню, где их "обучит" богатая микрофлора.

В мире от 10 до 30% людей страдают различными видами аллергии. Об этой статистике говорят исследования ВОЗ. Чаще всего пациенты страдают от сезонных обострений и природных раздражителей. Остальные - от астмы или хронических форм.

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