Исследование проводили финские зоопсихологи.

Учёные выяснили, какие породы собак больше всего подвержены тревожности. Финские зоопсихологи провели масштабное обследование фобий и нарушений в среди псов. Оно опубликовано в журнале Scientific Reports.

Выяснилось, что итальянские водные собаки больше всего боятся грома и фейерверков, а испанские водные сильно пугаются при появлении незнакомцев.

Учёные анализировали чувствительность к шуму, пугливость, боязнь высоты, импульсивность. Также они изучали навязчивые формы поведения, а агрессию и тоску по хозяину.

Они пришли к выводу, что проблемы с поведением собак негативно влияют на качество их жизни. Из-за этого их усыпляют или выбрасывают.

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