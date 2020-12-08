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В Городском центре медицинской профилактики рассказали, как женщине снизить вероятность развития рака
Сегодня, 16:51
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В Городском центре медицинской профилактики рассказали, как женщине снизить вероятность развития рака

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Врачи рекомендуют не отказываться от грудного вскармливания.

В Городском центре медицинской профилактики рассказали, что уже к первым 3-м месяцам жизни ребёнка около 30 процентов женщин не кормят малыша грудью. Многие женщины не знают, что вскармливание очень полезно не только для малышей, но и для мам. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

Каждый дополнительный месяц кормления снижает вероятность развития некоторых видов рака, например, рака груди, яичников и матки.

Пресс-служба ГЦМП

О важности грудного вскармливания для детей знают многие. Оно влияет на когнитивные способности ребенка. Каждый месяц грудного вскармливания снижает вероятность развития ожирения на 4 процента. Кроме того, ученые доказали, что  риски развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно ниже у тех малышей, которые питались материнском молоком.  У таких детей и продолжительность жизни больше.

Ранее врач рассказала, как заподозрить заражение паразитами.

Фото:  Pxhere

Теги: грудное вскармливание, гцмп, женщина, здоровье, материнство, рак груди
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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