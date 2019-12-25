Врач рассказала, как заподозрить заражение паразитами

Гастроэнтеролог Кашух назвала основные способы и симптомы заражения. У больных без причины постоянно развиваются аллергические реакции, увеличиваются лимфатические узлы, болит живот.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, как заподозрить заражение паразитами. По словам эксперта Лаборатории "Гемотест", в России встречаются 70 видов гельминтов. Яйца и личинки червей могут попасть в организм после употребления загрязненной воды или пищи, во время купания или стирки в водоеме, при контакте с землей и растениями. Кроме того, съесть личинки и яйца глистов можно, пользуясь вещами инфицированного человека. Иногда гельминтоз передается через укусы комаров. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории.

К типичным симптомам гельминтоза относят зуд, сыпь на коже, частое вздутие живота, нарушение стула, дефицит массы тела, спазмы в животе. У некоторых людей без объяснимой причины постоянно развиваются аллергические реакции, увеличиваются лимфатические узлы. Из-за паразитов у человека часто наблюдается нехватка минералов и витаминов.

При обнаружении признаков гельминтоза нужно обратиться к терапевту или инфекционисту. Врач назначит необходимы анализы. Специалист назначит лекарства, которые уничтожают паразитов.

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