Врач рассказала, как заподозрить заражение паразитами

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, как заподозрить заражение паразитами. По словам эксперта Лаборатории "Гемотест", в России встречаются 70 видов гельминтов. Яйца и личинки червей могут попасть в организм после употребления загрязненной воды или пищи, во время купания или стирки в водоеме, при контакте с землей и растениями. Кроме того, съесть личинки и яйца глистов можно, пользуясь вещами инфицированного человека. Иногда гельминтоз передается через укусы комаров. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории.
К типичным симптомам гельминтоза относят зуд, сыпь на коже, частое вздутие живота, нарушение стула, дефицит массы тела, спазмы в животе. У некоторых людей без объяснимой причины постоянно развиваются аллергические реакции, увеличиваются лимфатические узлы. Из-за паразитов у человека часто наблюдается нехватка минералов и витаминов.
При обнаружении признаков гельминтоза нужно обратиться к терапевту или инфекционисту. Врач назначит необходимы анализы. Специалист назначит лекарства, которые уничтожают паразитов.
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Фото: Pxhere
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