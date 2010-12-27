В Великобритании новорожденная девочка умерла от грудного молока матери

Женщина принимала обезболивающий препарат по рекомендации медиков.

Девочка в возрасте 5 дней скончалась от грудного молока матери.

Сообщается, что женщина во время беременности принимала анальгетик от болей в спине по рекомендации врачей. По словам молодой матери, она не планировала после родов кормить ребенка грудью. Но медики заверили женщину, что опасности никакой нет. На 5 день жизни новорожденная девочка умерла.

Как выяснилось, препарат, который принимала женщина, относительно новый и не до конца изучены все его свойства.

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