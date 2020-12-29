В Грузии освободили заложников, захваченных экс-полицейским. Об этом журналистам телеканала "Рустави 2" сообщил глава правоохранительных органов Владимир Борцвадзе. Известно, что инцидент произошел в городе Каспи. Местная полиция успешно провела специальную операцию.
В результате спецоперации заложники были освобождены после нескольких часов переговоров, обвиняемый был задержан. Мужчина обвиняется в захвате заложников, он находился в тяжелом эмоциональном состоянии, был очень возбужден…
Владимир Борцвадзе, глава МВД Грузии
На данный момент известно, что в заложники преступник взял бизнес-партнеров. Злоумышленник требовал от властей предоставить ему автомобиль, на котором он собирался покинуть территорию страны и направиться в Россию. Несколько дней назад гражданин обратился в МВД с претензиями в адрес нескольких соотечественников. Следственные мероприятия продолжаются.
Экс-спикера парламента Грузии Кобахидзе избрали главой правящей партии "Грузинская мечта".
Фото: Pixabay.com
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