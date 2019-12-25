Однако отменять остальные встречи в государстве не планируют.

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру "нормандского формата". Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси "нужна поддержка". Об этом президент рассказала в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.

Чтобы переговоры несли результат, нужно быть в равном положении...Все должны хорошо понимать: ни диалог, ни переговоры не означают каких-либо уступок прокомментировала спикер

Политик уверена, что следует применить все возможности для того, чтобы изменить ситуацию. Она имеет в виду отношения между Россией и Грузией. При организации нового формата общения по типу нормандского, власти Тбилиси намерены сохранить и другие варианты. Чиновники не отказываются от Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, встреч с специальным представителем из России Зурабом Абашидзе, а также с членом Совета Федерации Григорием Карасиным.

Ранее Piter.tv писал о том, что экспорт грузинского вина в Россию вырос на 11%.

Видео: YouTube/Georgian Public Broadcaster, რადიო თავისუფლება, TV IMEDI