Экспорт грузинского вина в Россию вырос на 11%

Страна наращивает экспорт данного напитка, несмотря на проблемы с авиасообщением.

Экспорт грузинского вина в Россию в январе - октябре 2019 года вырос на 11%. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Национальное агентство вина Грузии.

За вышеуказанный период Грузия доставила в страну более 47 миллионов бутылок вина. Россия по-прежнему остается основным покупателем данной продукции в Грузии. На втором месте - Украина, туда Грузия поставила более 8,3 млн бутылок. Туда поток экспорта незначительно упал - на 0,5 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. В топ-три входит Китай, в который за год пришло 6 млн бутылок с вином. Экспорт продукции увеличился на 12 процентов.

В общей сложности Грузия поставила в страны мира вина на 195 миллионов долларов. Этот показатель на 20 процентов превышает прошлый год. Поставками занимались 302 местные компании.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Грузии оценили ущерб от потери российских туристов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Science Channel, Insider