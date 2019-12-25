Пострадавшими считаются минимум четыре человека.

В Греции в порту Ираклион на судне произошел взрыв. Об этом сообщили местные журналисты с радиостанции Sky. Пострадал корабль Blue Star Horizon, расположенный у острова Крит.

В СМИ заявили, что согласно предварительной версии, в машинном отделении судна произошел взрыв. Причина устанавливается экспертами. На данный момент известно о четырех пострадавших. Один из пациентов (30-летний мужчина) получил серьезные ранения. В порту работали две бригады скорой помощи. Они доставили пострадавших в городскую больницу.

На Филиппинах произошли два взрыва.