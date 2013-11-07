Из региона эвакуированы местные жители и туристы.

В Греции тушат лесной пожар на подступах к объектам Древней Олимпии. Об этом рассказали представители местного телеканала Open. На протяжении ночи экстренные ведомства боролись с пламенем, который подступал к Археологическому музею, Международной олимпийской академии и площадке святилища Древней Греции на полуострове Пелопоннес. В данном регионе много лет проводились античные Олимпийские Игры.

На месте инцидента ситуацию контролирует министр культуры и спорта Лина Мендони. Специалисты сформировали вокруг объектов при помощи землеройной техники противопожарные полосы. Пожарные обливали площадки водой, чтобы обезопасить прилегающее пространство. Несмотря на это сильный огонь подошел к историческим объектам на несколько сотен метров. Власти эвакуировали жителей Древней Олимпии, а также общины Мирака. Из местных гостиниц были вывезены туристы.

Более 300 человек спасли из района пожара в пригороде Афин.

Фото: Pixabay.com