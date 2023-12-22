В Греции призвали прекратить терпеть "инфляцию жадности"

Кириакос Мицотакис рассказал о мерах сдерживания роста цен в стране.

Греческое правительство не намерено терпеть "инфляцию жадности", поэтому местные власти будут бороться с теми, кто пытается заработать сверхприбыли, как это якобы произошло в "банановой республике". Соответствующее заявление премьер-министр Кириакос Мицотакис сделал на на совещании, посвященном мерам по борьбе с ростом цен.

Битва за укрощение дороговизны и введение более жестких правил конкуренции в пользу потребителя - это постоянная битва. И в этой битве мы постоянно используем новые политические инструменты, пока все, и особенно транснациональные компании, не поймут, что Греция - это не "банановая республика" и что нельзя терпеть инфляцию жадности. Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Напомним, что многие продукты в Греции, в том числе производимые в самой стране, сейчас намного дороже, чем в других странах - членах Европейского союза. В частности, оливковое масло по цене выше на 23,7%, а молоко, сыр, яйца - на 39% дороже, чем средний показатель по ЕС. А детское молоко в Греции на 213% дороже по сравнению с самым дешевым в ЕС. В СМИ его называют "золотым". Кириакос Мицотакис пояснил, что будет укреплена межведомственная группа по контролю за рынком и обеспечен интенсивный контроль за ростом стоимости продуктов питания. Особое внимание уделяется ценам и рентабельности основных категорий в греческой потребительской корзине.

Премьер-министр Греции заявил о сокращении вредных выбросов в атмосферу на 43% с 2005 года.

Фото и видео: YouTube / ΕΡΤ Α.Ε.