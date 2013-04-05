Премьер-министр Греции заявил о сокращении вредных выбросов в атмосферу на 43% с 2005 года

Кириакос Мицотакис рассказал об активном применении энергии солнца и ветра в Греции.

Греция с 2005 года сократила вредные выбросы в атмосферу на 43 процента, а также все больше использует возобновляемые источники энергии (ВИЭ).Такие результаты работы правительства представил местный премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), организованной в ОАЭ. Политик напомнил коллегам о том, что в течение последних нескольких недель государство пережило стихийные бедствия и самые сильные за год ливни и наводнения.

Несмотря на катастрофы, появляется новая Греция. Мы уменьшили использование угля на 8%, наша экономика развивается быстрыми темпами, мы сократили вредные выбросы на 43% с 2005 года и все быстрее переходим на использование возобновляемых источников энергии. Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Спикер уточнил, что Афины демонстрируют один из лучших показателей в этом плане среди стран Европейского союза, а в мире страна находится на седьмой позиции, так как ветровая и солнечная энергия покрывают половину внутренних потребностей в электроэнергии.

Премьер Греции пообещал президенту Украины участвовать в восстановлении страны.

Фото и видео: YouTube / COP28 UAE