В Грецию в ноябре не приехал ни один турист из России

Такая информация опубликована в статистических данных, представленных Афинами.

Российские туристы в ноябре 2024 года в Грецию не посещали Грецию, при этом въездной поток путешественников в последнем месяце осени увеличился почти на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Речь идет о показателе в 1,3 миллиона человек. Такую статистику общественности предоставил Банк Греции.

Рост въездного турпотока произошел за счет увеличения туристического потока из стран ЕС на 12,9% и из других стран - на 36,1%. В частности, турпоток из Германии сократился на 20,4% и составил 109,5 тысячи человек, а турпоток из Франции вырос на 37,2% - до 38,2 тысячи. сообщение Банка Греции

За период с января по ноябрь 2024 года въездной турпоток европейской страны увеличился на 9,7 процента и составил 35,069 миллиона человек по сравнению с 31,969 миллиона за аналогичный период 2023 года. Турпоток из России упал на 54,3 процента и составил 15,2 тысячи путешественников.

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России.

Фото: Piter.tv