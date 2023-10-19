В Греции сочли неприемлемым решение кипрской проблемы на основе двух государств

Кириакос Мицотакис прокомментировал позицию Турции.

Создание на территории Кипра двух отдельных государств неприемлемо. Соответствующее заявление сделал греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный политик отметил, что в текущем году исполняется 50 лет с начала "незаконного вторжения и последующей оккупации Турцией" более трети территории Республики Кипр.

Мы, к сожалению, не видим никакого прогресса в позиции Турции. Решение кипрской проблемы на основе двух государств не может и не будет принято. Это просто не решение. Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Глава правительства Греции указал на то, что власти в Афинах поддерживают усилия Никосии по решению кипрской проблемы, как и шаги генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по возобновлению межобщинных переговоров на острове. Кириакос Мицотакис рассчитывает на то, что местная община и Турция сядут за стол переговоров для решения вопросов, что позволит им подойти к взаимоприемлемому и жизнеспособному решению.

Премьер Греции заверил, что об отправке сил европейских стран на Украину не идет речи.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций