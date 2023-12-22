Кириакос Мицотакис подвел итоги парижской конференции по Украине.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверил в том, что речи об отправке сил европейских стран - членов НАТО на Украину сейчас не идет. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире местного телеканала ERT-news по результатам проводившейся в Париже конференции, организованной в поддержку Украины. Мероприятие состоялось в Елисейском дворце. Гость встречи отметил, что такие дискуссии лишь отвлекают международных союзников киевского режима от оказания помощи армии страны.

Поскольку я слышал различные комментарии от моих коллег по вопросам, которые, возможно, обсуждались в зале, я хочу заверить, что речь не идет об отправке сил, европейских сил НАТО внутрь Украины, этот вопрос для Греции не существует. И я полагаю, что его не существует для подавляющего большинства моих коллег. Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

В Афинах отметили, что все участники конференции подтвердили единство и свою решимость поддержать ВСУ, чтобы страна могла защищаться.

В Греции призвали прекратить терпеть "инфляцию жадности".

Фото и видео: YouTube / ERT-news