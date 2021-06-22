Воздушное судно упало во двор жилого дома.

В Греции при крушении одномоторного самолета погибли два человека. Об этом рассказали местные журналисты с общественного телевидения ERT. Известно, что трагедия произошла около 11 часов утра по местному времени 21 июня. Воздушное судно разбилось на территории муниципалитета Пиргос в регионе Илиа. Этот регион находится на северо-западе Пелопоннеса.

Экстренные службы уточнили, что одномоторный самолет двигался из аэропорта Мессолонги. Экипаж выполнял учебный полет. Сразу после падения борт загорелся. Внутри воздушного судна находились два человека - летчик и пассажир. Спасатели нашли их тела.

Сообщается о том, что самолет упал во дворе частного жилого здания. Жители дома не пострадали.

Власти Кузбасса опровергли информацию о девяти погибших в результате крушения самолета.

Видео: YouTube / OPEN