В Греции подняли ценности с затонувшего в 1916 году судна "Британник"

Минкульт страны раскрыл подробности о поднятии исторических предметов на поверхность.

Водолазы подняли ряд ценных предметов с затонувшего в 1916 году судна "Британник" (HMHS Britannic), близнеца "Титаника". Соответствующее заявление сделали представители греческого министерства по культуре. С 6 по 13 мая 2025 года на месте крушения была проведена одобренная государством исследовательская программа, в ходе которой впервые был выборочно поднят ряд предметов с глубины более 120 метров. Из поднятых предметов особый интерес представляют корабельный колокол, сигнальный огонь, различные предметы из переносного оборудования судна. Также специалисты нашли керамическую плитку из отделки турецкой бани и наблюдательный бинокль. Эти объекты будут включены в постоянную экспозицию создающегося Национального музея подводных древностей в портовом городе Пирей. Они попадут в раздел о Первой мировой войне. Гибели "Британника" будет отведено особое место.

Эксперты добавили, что условия на месте крушения "Британника" были особенно сложными из-за течений, большой глубины и плохой видимости. Поднятые объекты отправлялись наверх водолазами с помощью заполненных воздухом мешков с соблюдением мер безопасности и бережного обращения.Далее находки помещались в специально предназначенные для этого контейнеры. Далее происходил этап очистки от морских организмов. По завершении исследований все предметы были переданы в лабораторию инспекции подводных древностей в Афинах. Там проводится процесс их консервации.

Программа проводилась под контролем и руководством инспекции подводных древностей Министерства культуры. Проект по подъему предметов был реализован группой из 11 человек, состоящей из профессиональных глубоководных водолазов. Исследование было организовано британским историком-любителем Саймоном Миллсом, основателем "Britannic Foundation", а безопасность и организацию погружений обеспечивали работники инспекции подводных древностей. сообщение Минкульта Греции

Напомним, что "Британник" был переоборудован по заказу Британского Адмиралтейства в плавучий госпиталь во время Первой мировой войны. Во время прохода вблизи острова Кеа борт подорвался на немецкой мине и атонул менее, чем за один час. Эта трагедия произошла 21 ноября 1916 года "Британник" считался одним из крупнейших океанских лайнеров в Северной Атлантике.

Фото: Министерство культуры Греции/AFP/Getty Images