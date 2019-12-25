В США назвали причину крушения батискафа "Титан" в 2023 году

Американцы установили проблему в конструкции аппарата, а также указали на ошибку персонала.

Береговая охрана США опубликовала расследование, посвященное крушению батискафа "Титан" в 2023 году. Специалисты заявили, что причиной взрыва подводного аппарата стала "неисправная конструкция". Соответствующими данными с аудиторией поделились журналисты новостного агентства The Reuters со ссылкой на данные, предоставленные Советом по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны. Журналисты уточнили, что в документе также говорится о том, что причиной крушения батискафа стала ошибка компании-оператора OceanGate, которая эксплуатировала аппарат.

Напомним, что 18 июня 2023 года батискаф "Титан", принадлежащий американской компании OceanGate, потерпел крушение во время погружения к обломкам затонувшего в 1912 году лайнера "Титаник" в акватории Атлантического океана. В результате все находившиеся на борту люди (пять человек, включая двух членов экипажа), погибли.

В США опубликовали аудио с предполагаемым звуком взрыва батискафа "Титан".

Фото: OceanGate Expeditions