Капитан и члены экипажа парома были арестованы.

В Греции экипаж парома сбросил пассажира под винты судна. Об этом сообщил портал "Прото тема".

Инцидент произошел вечером 5 сентября. Экипаж парома Blue Horizon отправлялся из Пирея в Ираклион. Опоздавший 36-летний мужчина пытался забраться на судно, когда то готовилось отплыть. Два члена экипажа столкнули его с аппарели на берег, а когда тот пытался вновь подняться на борт, они столкнули мужчину в воду. Позже его достали из воды уже мертвым.

По распоряжению прокурора и начальника порта паром вернулся в Пирей. Капитан и члены экипажа Blue Horizon были арестованы.

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Видео: YouTube / OPEN