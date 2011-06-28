  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:25
120
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

При наводнении в Стамбуле погиб человек

0 0

Погибший утонул в потоках воды.

В результате мощного наводнения в Стамбуле погиб человек. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на заявление руководства провинции.

Инцидент произошел в ночь на 6 сентября. От наводнения сильно пострадали районы Арнавуткей и Башакшехир, а также окрестности Нового аэропорта. Погибший утонул в потоках воды. Подтопления фиксируются и на ряде дорог города, ухудшилась ситуация с пробками.

Ранее мы сообщали, что в Испании из-за шторма погибли два человека.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: жертвы, наводнение, стамбул
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии