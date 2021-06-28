В Испании из-за шторма погибли два человека

Один из погибших застрял в гаражном лифте.

В Испании из-за шторма "Дана" погибли два человека. Об этом сообщил местный телеканал RTVE.

По информации источника, один из погибших застрял в гаражном лифте. Другая жертва урагана погибла в автомобиле в городе Баргас. Также сообщается, что шторм нанес значительный ущерб побережью Средиземного моря, автономным сообществам Мадрид и Кастилия-Ла-Манча

Ранее мы сообщали, что в Приморье за выплатами обратились более 40 тыс. человек, пострадавших от паводка.

Видео: Telegram / РИА Новости