В Приморье за выплатами обратились более 40 тыс. человек, пострадавших от паводка

Олег Кожемяко рассказал о продолжении помощи населению, пострадавшего от паводков.

Официальные заявления о получении компенсационных выплат подали 42 111 жителей российского региона, пострадавшего от паводков. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В настоящее время власти направили на эти цели порядка 634 миллионов рублей. Чиновники продолжат рассматривать поступающие заявления от населения ив выходные дни. На текущий момент жители отправили 278 заявлений на проведение капитального ремонта. Эти выплаты запланированы на следующую неделю.

Это единовременная помощь в размере 10 тыс. рублей, финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества - 50 тыс. рублей и в связи с полной утратой - 100 тыс. на человека. 12 781 заявление уже направлено на выплаты. сообщение администрации Приморья

Глава Приморья добавил, что основной объем выплат бизнесу будет произведен в течение двух недель, потому что сейчас предприниматели собирают необходимые документы.

Помогать Приморью бороться с ливнями отправились спасатели с Камчатки и Хабаровска.

Фото видео: Telegram / Олег Кожемяко