Помогать Приморью бороться с ливнями отправились спасатели с Камчатки и Хабаровска

В ГУ МЧС рассказали о ликвидации последствий стихии в регионе страны.

Ливни на территории Приморского края продолжают затапливать города и села российского региона, поэтому в качестве дополнительной помощи от экстренного ведомства страны на территорию направлены спасатели ГУ МЧС из Хабаровского края и Камчатки. Об этом сообщили специалисты пресс-сдужбы профильного ведомства. В настоящее время известно о том, что вода ушли из 33 местных жилых здания, 527 придомовых территорий и 2 дорожных участка. Власти смогли восстановить транспортное сообщение с 12 населенными пунктами. Уточняется, что в 12 муниципалитетах подтопленными остаются 89 жилых здания, 468 придомовых территорий,четыре участка дорог, отрезаны 12 муниципалитетов. В Дальнереченском районе и Ольгинском округе Приморья чиновники организовали для населения лодочную переправу.

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Фото и видео: Telegram / Олег Кожемяко