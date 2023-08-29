Члены экипажа легендарного танка "Алеша" получили отпуск

Алексей Неустроев и Филипп Евсеев проведут отпуск дома.

Члены экипажа российского танка "Алеша", Герои России Алексей Неустроев и Филипп Евсеев приехали в отпуск в Якутию. Об этом сообщил в собственном Telegram-канале глава региона Айсен Николаев. Чиновник пояснил, что в международном аэропорту "Якутск" военнослужащих встретили родные, друзья и власти республики. В качестве подарка глава региона вручил бойцам эксклюзивные якутские ножи.

Мы встретили славных сыновей Якутии. Для многих людей они стали настоящим примером отваги, мужества и беспримерной преданности своему Отечеству. И я горд был лично пожать им руки и поздравить с заслуженной наградой. Айсен Николаев, глава Якутии

Напомним, что наводчик-оператор танка "Алеша" Алексей Неустроев родом из Усть-Алданского района. Его товарищ и механик-водитель Филипп Евсеев является уроженцем Сунтарского района.

Губернатор Кожемяко вручил знаки "Герой Приморья" участникам боя танка "Алеша".

Фото и видео: Telegram / Айсен Николаев