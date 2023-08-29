Губернатор Кожемяко вручил знаки "Герой Приморья" участникам боя танка "Алеша"

Глава региона встретился с Александром Леваковым и Ильей Гавриловым.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил знаки особого отличия "Герой Приморья" участникам боя на специальной военной операции танка "Алеша" лейтенанту Александру Левакову и ефрейтору Илье Гаврилову. Награда от региональных властей военнослужащие получили за подвиг и заслуги перед государством.

Вручил знаки особого отличия "Герой Приморья" участникам боя танка "Алеша". Губернатор Олег Кожемяко вручил знаки особого отличия "Герой Приморья" лейтенанту Александру Левакову и ефрейтору Илье Гаврилову. пресс-слкжба администрации Приморья

В пресс-службе местного правительства уточнили, что Леваков прошел военную службу от рядового до младшего лейтенанта, а перед объявленной руководством страны мобилизацией восемь лет отработал в шахте. Три года назад россиянин закончил исторический факультет Дальневосточного федерального университета. В его семье также есть Герой Советского Союза и кавалер трех орденов Славы. В настоящее время лейтенант является обладателем трех высоких званий: Герой России, Герой Донецкой народной республики и Герой Приморья.

В Приморье пострадавшие от наводнения получили первые компенсации за потерю имущества.

Фото и видео: Telegram / Олег Кожемяко