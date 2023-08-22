В Приморье пострадавшие от наводнения получили первые компенсации за потерю имущества

В правительстве региона рассказали о том, как осуществляется поддержка населения после стихийного бедствия.

Жители города Уссурийска в Приморском крае получили первые материальные выплаты компенсаций за потерю своего имущества во время сильного наводнения в российском регионе. Местный начальник отделения по округу краевого центра социальной поддержки населения Елена Хабарова объяснила губернатору Олегу Кожемяко о том, что специалисты приняли 167 положительных решений о таких выплатах, в частности, 32 - по Уссурийску.

По всем трем районам ыплаты уже начались. Выплаты гражданам на счета были зачислены вчера. На почте граждане получат деньги сегодня после обеда. Все граждане, которые получат эти деньги, они уведомлены, что им на почте будет произведена выплата. Елена Хабарова, специалист

Елена Хабарова пояснила, что заявления от пострадавшего населения обрабатывается сразу, как только поступает заключение комиссий. При полной утрате имущества приморцам выплачивается 100 тысяч рублей на человека, а при частичной утрате имущества - 50 тысяч рублей. Дополнительно существует единовременная выплата в 10 тысяч рублей на каждого человека. В общей сложности городском округе поступило 13 428 заявлений, 11 тысяч из них - по городу Уссурийску.

Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от тайфуна "Ханун".

Фото и видео: Telegram / Олег Кожемяко