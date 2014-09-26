Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от тайфуна "Ханун"

Олег Кожемяко рассказал о том, как власти будут выполнять данное поручение российского президента.

Глава государства Владимир Путин поручил руководителю ГУ МЧС Александру Куренкову вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко оформить все необходимые документы для помощи пострадавшим гражданам из-за тайфуна "Ханун". В ходе селекторного совещания политик призвал коллег продолжать следить за ситуацией в регионе в связи с еще одним надвигающимся тайфуном.

Работа по мониторингу паводковой обстановки и ликвидации последствий в подтопленных районах продолжается. Ситуация находится на контроле МЧС России. Александр Куренков, глава МЧС РФ

На вопрос президента о том, нужна ли дополнительная помощь ведомствам, глава экстренного ведомства ответил, что помощь нужна Приморскому краю. Он заметил, что там немало пострадавших. Глава РФ рекомендовал совместно с властями официально оформить соответствующий запрос. Владимир Путин полагает, что в подобных случаях важно делать все оперативно и так, как нужно.

Кожемяко: в Приморье из-за наводнения введен режим ЧС регионального масштаба.

Фото и видео: Telegram / Олег Кожемяко