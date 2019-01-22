Кожемяко: в Приморье из-за наводнения введен режим ЧС регионального масштаба

Глава региона рассказал о последствиях паводков.

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводят власти на территории Приморском крае из-за масштабов ущерба, который нанесло наводнение. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с экстренными службами сделал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

ЧС регионального масштаба вводится в Приморье. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения. Олег Кожемяко, глава Приморья

Напомним, что тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в российский регион ливни, которые вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах. В местном министерстве по делам гражданской обороны и ЧС уточнили, что к утру 14 августа число затопленных домов выросло до 4 620 объектов, а отрезанными оставались 32 населенных пункта. Переливы воды зафиксированы на 58 участках автомобильных дорог. Из пострадавшей зоны удалось эвакуировать свыше 2,5 тысяч человек.

В Приморье из-за паводка эвакуируют жителей Спасска-Дальнего.

Фото и видео: Telegram / Олег Кожемяко