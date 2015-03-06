В Приморье из-за паводка эвакуируют жителей Спасска-Дальнего

Власти региона рассказали о режиме ЧС из-за паводка.

Массовая эвакуация жителей заречного района организована в городе Спасск-Дальний на территории Приморского края. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава городского округа Олег Митрофанов. Специалист заметил, что туда активно прибывает вода из-за паводка. Информация актуальна на 12:30 часов утра по местному времени (в 05:30 утра по Москве).

Все средства и силы направлены на эвакуацию жителей из этого района. Рекомендую не тянуть с эвакуацией, даже если кажется, что уровень воды не критичный, есть риск резкого подъема. Важно собрать необходимые документы и вещи и быть готовым принять помощь спасателей. глава округа Олег Митрофанов

Напомним, что в час ночи местные власти приняли решение объявить режим чрезвычайной ситуации в городском округе. В городе расположены два пункта временного размещения. Дополнительно эвакуация проводится и в других районах Приморья. В частности, в пункте временного размещения в Чугуевском муниципальном округе в здании ледовой арены "Олимп" размещены девять граждан, из которых четверо - несовершеннолетние. В населенном пункте Заветное на текущий момент нет проезда. В Октябрьском округе, эвакуированы в пункты временного размещения более 160 местных жителей, включая 39 детей.

В Уссурийске прорвало дамбу, построенную для сдерживания паводка.

Фото и видео: Telegram / Олег Кожемяко