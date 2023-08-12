В Уссурийске прорвало дамбу, построенную для сдерживания паводка

Власти изучают вопрос о возможной эвакуации граждан.

На территории приморского города Уссурийск прорвало недостроенную дамбу, построенную для сдерживания паводка. Местные власти рассказали о том, что вода начала поступать в микрорайон "7 ветров" - второго по величине города. В администрации уточнили, что на текущий момент обстановка развивается негативно. В текущий момент сотрудники обходят территорию для определения того, будет ли необходима эвакуация граждан.

Там образовался небольшой проран, вода действительно поступает в микрорайон. Это не порыв, <...> когда часть дамбы отлетела и образовался мощный поток воды. Проран - это когда вода перехлестывала в одном месте и образовался узкий тонкий овражек, и вода поступает сквозь дамбу по этому оврагу. власти города

В пресс-службе напомнили о том, что дамба еще не введена в эксплуатацию, так как срок сдачи объекта был назначен на конец сентября 2023 года. в июле текущего года краевое правительство объявило о том, что данная конструкция призвана защищать микрорайон от затопления со стороны реки Раздольная. К тому моменту строители уже подготовили фундаменты под очистное оборудование, была завершена отсыпка дамбы.

Напомним, что Уссурийск - второй по величине город Приморья. В нем живет около 180 тысяч человек.

Допподразделения спасателей направлены в пострадавшие от наводнения районы Приморья.

Фото и видео: Telegram / SHOT