Ранее проект не поддержали в правительстве.

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Автором инициативы выступил член Совета Федерации Василий Иконников. Он предложил восстановить механизм с 2020 года. Об этом сообщили в "ТАССе". Нововведение актуально в связи с внесением в Конституцию правок о регулярной индексации размера пенсий. Напомним, что в 2015 году действие индексации было приостановлено. Это произошло из-за нехватки средств в федеральном бюджете.

Если закон примут, что в текущем году чиновникам придется увеличить расходы Пенсионного фонда на 368,5 млрд рублей. В 2021 году - на 426,4 млрд рублей. Объем расходов может оказаться меньше, так как в организацию поступают средства от страховых взносов работающих пенсионеров. Ранее инициативу Иконникова не поддержали в правительстве. В документе нашли недостатки в финансово-экономическом обосновании.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России нашли способ увеличить пенсию до 35 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

