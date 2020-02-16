Для этого необходимо отложить ее оформление на десять лет.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что в России нашли способ увеличить пенсию до 35 тысяч рублей. Об этом "Российской газете" рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

По мнению экспертов, для того, чтобы у россиян была пенсия в размере 35 тысяч рублей, им нужно отложить срок её выплаты на 10 лет. Отмечается, что при сдвиге пенсии на пять лет выплаты будут на 30-40 % больше.

"Хотя в некоторых случаях выгоднее все-таки выйти на пенсию и продолжить работать", —отметили эксперты.

Напомним, что премьер-министр Дмитрием Медведевым предложил повысить пенсионный возраст. Изначально россиянам предлагали увеличить срок работы для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63 лет. Однако, Владимир Путин предложил женщин выпускать раньше в 60 лет. Также для представительниц женского пола имеются некие "поблажки" связанные с количеством детей. Президент сообщил, что если в семье три ребенка, то женщина выйдет на 3 года раньше на пенсию и так далее. По мнению правительства, пенсионная реформа повлияет на качество жизни россиян, увеличит размер пенсионных выплат и поможет стабилизировать экономическую ситуацию в стране. В России с 1 января 2019 года действует пенсионная реформа.

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