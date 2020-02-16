Депутаты предложили ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что в России запретят дневной шум и введут штрафные санкции. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ Совфеда.

Депутаты предложили ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни. Ограничения также коснутся будних дней и субботы с 13 до 15 часов и с 19 до 09 утра. Известно, что соответствующая поправка уже отправлена в проект КоАП.

Отмечается, что при нарушении физических лиц будут штрафовать от 500 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч.

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