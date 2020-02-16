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Кудрин прокомментировал новый фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России

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После фильма в 2020 году Счетная палата проведет анализ эффективности мер медпомощи больным ВИЧ-инфекцией.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что Кудрин прокомментировал новый фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России. Об этом сообщает РИА новости. 

Кудрин заявил, что после фильма Счетная палата приняла решение провести анализ эффективности мер медпомощи больным ВИЧ-инфекцией с 2018 года.

Фильм Дудя "ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят" вышел 11 февраля на авторском YouTube-канале журналиста и уже набрал более 9 миллионов просмотров.

Известно, что Дудя пригласили на круглый стол о мерах по профилактике и лечению ВИЧ.

Ранее мы сообщали о том, что в КНР рассказали, как отдавались распоряжения по борьбе с коронавирусом.

Видео: Youtube / вДудь

 

Теги: дудь, здоровье, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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