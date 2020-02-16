Глава КНР признался, что специальные указания по борьбе с вспышкой заболевания были им даны 20 ноября .

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что в КНР рассказали, как отдавались распоряжения по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают РИА новости.

Глава КНР признался, что несмотря на то, что первые данные о жертве коронавируса власти обнародовали 11января, указания по борьбе с вирусом были даны 20 ноября. Также медики раньше официального заявления отметили, что люди заболели именно коронавирусом.

Напомним, что вспышку зафиксировали в провинции Ухань.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае готовятся к казням за сокрытие заражения коронавирусом.