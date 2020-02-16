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В КНР рассказали, как отдавались распоряжения по борьбе с коронавирусом

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Глава КНР признался, что специальные указания по борьбе с вспышкой заболевания были им даны 20 ноября .

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что в КНР рассказали, как отдавались распоряжения по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают РИА новости. 

Глава КНР признался, что несмотря на то, что первые данные о жертве коронавируса власти обнародовали 11января, указания по борьбе с вирусом были даны 20 ноября. Также медики раньше официального заявления отметили, что люди заболели именно коронавирусом. 

Напомним, что вспышку зафиксировали в провинции Ухань. 

Ранее мы сообщали о том, что в Китае готовятся к казням за сокрытие заражения коронавирусом.

Теги: здоровье, коронавирус, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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